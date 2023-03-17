Следователи начали проверку после падения 6-летнего мальчика в погреб

Фото: СУ СКР по Саратовской области
Саратовский следком проводит проверку по факту падения ребенка в подвал дома, сообщили в пресс-службе ведомства.
Происшествие случилось сегодня, 17 марта, в одном из зданий на улице Курской в поселке Приволжский. Предварительно, 6-летний мальчик упал с лестницы, его доставили в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.
Напомним, ранее министр здравоохранения региона Олег Костин сообщал о состоянии ребенка, свалившегося с трехметровой высоты в погреб, – малыш находился без сознания, у него из ушей текла кровь. По данным Костина, несчастный случай произошел в 16:45.
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