Следователи начали проверку после падения 6-летнего мальчика в погреб

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Саратовский следком проводит проверку по факту падения ребенка в подвал дома, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествие случилось сегодня, 17 марта, в одном из зданий на улице Курской в поселке Приволжский. Предварительно, 6-летний мальчик упал с лестницы, его доставили в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее министр здравоохранения региона Олег Костин сообщал о состоянии ребенка, свалившегося с трехметровой высоты в погреб, – малыш находился без сознания, у него из ушей текла кровь. По данным Костина, несчастный случай произошел в 16:45.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.