В Саратовской области закономерно для января поднялась цена на лук, огурцы и помидоры

Фото: Архив КП

В Саратовской области снова поднялась цена на овощи, сообщили в Саратовстате. Статистическое ведомство губернии опубликовало данные мониторинга с 17 по 23 января на своем сайте.

Так, сильнее всего подорожал репчатый лук (11,7%), ранее кило стоило 32 рубля; также огурцы (11%) – было 185 рублей за килограмм; помидоры (6%) – было 156 рублей за килограмм.

Также выросла цена на свеклу (2,3%) и картофель (1,7%). Не изменились цены на морковь и капусту.

Ранее стоившие 88 рублей за килограмм яблоки и бананы увеличились в цене на 1,6 и 1,8 процента соответственно.

Также прибавили в цене сардельки, черный чай, соль, макароны и свинину, мука, при этом, подешевела.

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