В Саратовской области выросла цена на фрукты и овощи

Фото: Архив КП

За прошлую неделю, с 9 по 16 января, в Саратовской области поменялась цена на несколько категорий продуктов питания, сообщает Саратовстат.

Больше всего выросла цена на овощи и фрукты.

Например, цены на лук поднялись на 7,4%, на картофель и капусту – на 6 процентов. Подорожали также свекла (рост на 3,6%), морковь (+3% к цене), огурцы (2,2%) и помидоры (1,8%).

Яблоки и бананы в регионе стали дороже соответственно на 2,9% и 2% от прежней стоимости.

При этом, снизилась цена на детские мясные консервы (-3,4%), куриные яйца (-3%), рис (-2,5%), черный чай (-2,4%) и вареную колбасу (-1,2%).

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