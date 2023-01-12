В Саратовской области резко подорожали овощи

Лоток с овощами и фруктами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В первую неделю 2023 года в Саратовской области произошло резкое повышение цен на плодоовощную продукцию и фрукты.

По данным Росстата фрукты и овощи в России с 1 по 9 января подорожали в среднем на 6,5 процента. В Саратовской области помидоры подорожали - на 15 процентов, огурцы - на 8 процентов, бананы на 5 процентов. Это средние показатели по России.

Прогнозы аналитиков о повышении цен оправдались, однако в Минсельхозе заверили, что ценовая динамика на продовольственном рынке соответствует сезонным тенденциям - в это время года всегда наблюдается постепенное повышение цен на овощи по мере сокращения их предложения.

По данным Росстата, на прошлой неделе огурцы подорожали на 14,16%, помидоры - примерно на 1%. Но в Минсельхозе отмечают, что в сравнении с тем же периодом прошлого года цены остаются почти такими же - огурцы сейчас стоят дороже всего на 1,3%, помидоры - на 0,4%. При том что инфляция с начала года составила 11,7%.

Таким образом, по мнению экспертов анализ ситуации говорит о том, что имеет место быть закономерное сезонное подорожание определенных видов продукции. В отдельных регионах это зависит от климатических условий, размера цепочек поставок, уровня спроса и роста переменных затрат (энергоресурсы, транспортные и сырьевые расходы и т.д.)

"Стоит отметить, что в этом году ожидается очередной рекорд производства тепличных овощей, что будет способствовать сохранению стабильных цен на эту продукцию и в дальнейшем", - добавляют в Минсельхозе.

Также благодаря увеличению валовых сборов сейчас значительно ниже прошлогодних цены производителей на капусту (минус 49,3%), морковь (минус 23,9%), картофель (минус 33,6%) и столовую свеклу (минус28%). По данным Саратовстата, за прошлую неделю снизились цены на капусту - 4,83%, говядину - 1.65% и черный чай - 4,52%.

Цены на яйца, свинину, сахар, рис, сливочное масло и хлеб почти не изменились. Такие данны сообщает Саратовстат в своем отчете.

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