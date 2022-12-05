Суд в Саратове огласил приговор бывшему начальнику областного ГУ МЧС Игорю Качеву

Игорь Качев

Сегодня, 5 декабря, Волжский районный суд завершил слушания по делу экс-главы областного МЧС Игоря Качева. Его признали виновным в превышении должностных полномочий при заключении контрактов на ремонт спецтехники.

Бывшего главу областного МЧС приговорили к двум годам лишения свободы, но освобожден из-за истечения шестилетнего срока привлечения к ответственности по этому преступлению. При этом, решение обязывает Качева возместить государству ущерб в размере 6,2 миллионов рублей.

Качева обвиняют в превышении должностных полномочий, его действия, по мнению следствия, причинили государству (в лице МЧС России) имущественный вред на сумму 6,2 миллионов рублей.

Игорь Качев был задержан в ноябре 2018 года. Тогда же он был отстранен от должности. На первом рассмотрении дела 9 июня 2020 года Волжский райсуд признал Качева невиновным – это решение выдержало апелляцию, но не прошло кассацию.

Позже, в июне прошлого года, Волжский районный суд вынес обвинительный приговор, Качеву назначили два года колонии общего режима. Инстанция также удовлетворила иск областного МЧС о взыскании причиненного ведомству ущерба с подсудимого. И снова этот приговор устоял в апелляции, но не прошел кассацию.

Текущее, третье рассмотрение, началось в марте этого года.

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