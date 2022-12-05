Убыль населения в Саратовской области за 11 месяцев этого года превысила 16 тысяч человек

Естественная убыль населения Саратовской области с января по ноябрь 2022 года составила 16 480 человек. Об этом сообщает региональное управление по делам ЗАГС.

Количество рождений в области снизилось по сравнению с прошлым годом – 15,2 тысячи новорожденных в этом году, в 2021 – 16,9 тысяч. За ноябрь 2021 года родилось 1432 ребенка, за прошедший месяц 2022 – 1395. Ранее областной ЗАГС рассказал о необычных именах саратовских новорожденных.

Значительно снизилось и количество смертей за указанный период 2022 года – 31,7 тысяч, прошлого же – 44,8 тысяч. В ноябре этого года умерло 2656 человек, в прошлом году за ноябрь зарегистрировано 6409 смертей.

Напомним, в начале декабря данные о естественной убыли населения в Саратовской области опубликовал Росстат.

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