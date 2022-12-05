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НовостиОбщество5 декабря 2022 6:01

В Саратовской области родились Диас, Дени и Элла

Наталия Калинина
Медицинский работник осматривает новорожденного ребенка

Медицинский работник осматривает новорожденного ребенка

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области родились Гавриил, Диас, Дени, Элла, о чем сообщает региональное управление ЗАГСа.

Всего за одиннадцать месяцев 2022 года в Саратовской области появились на свет 15 230 детей, из них 1395 в ноябре.

За прошедшую неделю в Саратове, Энгельсе и Балаково на свет появилось 174 малыша, из них 95 мальчиков и 79 девочек.

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