Саратовская область вошла в четверку регионов России по убыли населения

Фото: Архив КП

Саратовская область замыкает четверку регионов России по убыли населения из-за смертей и миграции жителей по итогам десяти месяцев 2022 года. Такие данные вчера, 30 ноября, опубликовали эксперты Росстата.

По данным исследования, в губернии с января по октябрь 2022 года родилось 12,3 тысячи человек, а умерли 26,3 тысячи. Естественная убыль населения, таким образом, составила около 14 тысяч человек – по этому показателю Саратовская область оказалась восьмой по стране.

Также за десять месяцев этого года из Саратовской области уехали более 43,4 тысяч человек, приехали в регион 38,3 тысяч – по миграционной убыли населения губерния недосчиталась пяти тысяч человек. По этому показателю наш регион оказался также восьмым по стране – выше Саратова по миграционной убыли оказались Белгородская, Иркутской, Омской и Томской областях, а также Алтайский и Приморский край и Москва.

Суммарно с начала этого года в Саратовской области стало меньше на 19 тысяч жителей. Хуже нашего региона по этому показателю оказались Нижегородская и Ростовская области. Больше всего же людей недосчиталась Москва (32,2 тысячи жителей).

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