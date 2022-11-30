Бывшему замглаве АО «Саратовский полиграфкомбинат» выписали штраф за взятки.Информация о вынесении приговора заместителю гендиректора предприятия по логистике Денису Сысоеву размещена на сайте Заводского районного суда.

«Коммерсантъ-Средняя Волга» со ссылкой на адвоката Андрея Морозова сообщает, что Сысоеву назначили штраф в размере 4 миллионов рублей и на 4 года запретили занимать определенные должности.

Напомним, ранее следователи из отдела особо важных дел регионального СУ СКР возбудили уголовное дело о получении менеджером 248 465 рублей от одного из поставщиков. Позднее были возбуждены новые уголовные дела.

По версии следствия, с февраля 2017 года по август 2020 обвиняемый получал от сотрудника другой организации деньги частями в общей сумме почти 1,6 млн рублей. А с марта 2017 по март 2018 — еще 174,3 тыс рублей от директора сразу двух фирм.

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