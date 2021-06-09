В Саратове заведено уголовное дело о взятке в крупном размере

Саратовский полиграфкомбинат

Взятку в крупном размере мог получить заместитель директора по логистике одного из ООО в Саратове. Следователи из отдела особо важных дел регионального СУ СКР возбудили уголовное дело о получении менеджером 248 465 рублей от одного из поставщиков.

Как уточнили «КП-Саратов» в Следственном Комитете, деньги предназначались за действия в интересах организации взяткодателя, а именно, ее отбор в качестве поставщика продукции для акционерного общества, а также за оперативное согласование технической документации, своевременную приемку товара и его оплату.

Выявили взяточника сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

По данным следствия деньги перечислялись с октября 2017 года по март 2021 года на банковскую карту подозреваемого. Сейчас он задержан и решается вопрос о мере пресечения.

По данным «КП-Саратов», речь может идти о задержании заместителя директора Саратовского полиграфкомбината Дениса Сысоева.

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