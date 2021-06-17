Возбуждены еще два уголовных дела о взятках на саратовском предприятии

Уголовное дело о взятке на саратовском полиграфкомбинате получило развитие.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, продолжается расследование коррупционного преступления в отношении заместителя директора одного из АО, а также возбуждены новые дела.

Напомним, по версии следствия, с октября 2017 года по март 2021 он получил от директора коммерческого предприятия не менее 248 тыс. рублей. Деньги поступили ему на счет в качестве оплаты за победу а аукционе на поставку продукции, оперативное согласование технической документации и своевременный расчет за товары.

Следователи предъявили ему обвинение, он признался и был направлен под домашний арест.

Кроме того были возбуждены еще два уголовных дела — о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Причины те же — победа на торгах и расчет за товар.

Следователи считают, что с февраля 2017 года по август 2020 он получал от сотрудника другой организации деньги частями в общей сумме почти 1,6 млн рублей. А с марта 2017 по март 2018 — еще 174,3 тыс рублей от директора сразу двух фирм.

Преступления были выявлены сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

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