Министр Костин: Саратовская область по заболеваемости коронавирусом вышла на плато

фото: Дмитрий Владимиров

Сегодня, 29 сентября, в министерстве здравоохранения Саратовской области прошел посвященный вопросам коронавируса брифинг. Глава ведомства Олег Костин заявил о стабилизации ситуации.

- Устойчиво стоим на плато, это радует. Но не будем забывать, что у нас есть ещё и ОРВИ, это тоже накладывается, - сказал министр.

В больницах на сегодняшний день остаются 375 человек, 32 из них – на кислородной поддержке, 10 – на ИВЛ. Для больных ковидом развёрнуты 420 коек, свободны 45 из них (получается, чуть больше 10%). Лечится дома 5 101 пациент.

Костин отметил, что уже 9-10 недель в регионе от коронавируса не умер ни один человек. И это всё, несмотря на рост заболеваемости.

Также министр напомнил о возможности пройти вакцинацию от гриппа, ОРВИ и коронавируса. Желающие могут сделать все три прививки сразу. Всего на данный момент от COVID-19 свыше 1,6 миллионов человек, от гриппа – 450 тысяч, 88 тысяч из них – дети. Костин обозначил, что в преддверии зимы необходимо вакцинировать основную массу жителей региона.

Напомним, за минувшие сутки в Саратовской области выявили 805 новых случаев коронавируса (вчера был 901).

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