фото: архив КП

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболел 901 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на сегодня, 28 сентября, выздоровели за сутки 1 374 человека, а всего с начала пандемии - 274 543. За сутки больше всего заболевших за прошедшие сутки выявили в Саратове — 368, Балаковском районе — 142, Балашовском — 100.

На стационаре находятся 300 человек, еще 5530 больных лечатся дома. У 23 обнаружены признаки пневмонии, еще у 875 - ОРВИ. У трех пациентов болезнь проходит бессимптомно.

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