В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 805 человек

фото: архив КП

Сегодня, 29 сентября, в Саратовской области зарегистрировано 805 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала эпидемии в области заразилось 287 179 человек. 275 702 человека выздоровело, из них 1159 за прошедшие сутки. На стационарном лечении находится 375 человек, еще 5 101 лечатся дома.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 363, Балаковском районе — 118, Энгельсском — 88, Балашовском — 79, Ртищевском — 25, Вольском — 23, Аркадакском — 20.

У 14 заболевших - пневмония, еще у пятерых болезнь проходит бессимптомно.

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