Момент драки

Избиение мужчины в центре города. Оглашен приговор. Об этом стало известно от пресс-службы Фрунзенского районного суда

Напомним, в ночь с 24 на 25 октября 2021 года на улице Чапаева произошла драка, причиной которой стал конфликт между водителем и пешеходами. Автомобиль зачинщиков драки проехал на красный и зацепил беременную девушку. Шедший рядом молодой человек сделал водителю замечание. Шофер вернулся и с двумя друзьями избил парня. Потерпевшему нанесены серьезные травмы, у него сломана челюсть. В момент нападения ему угрожали пистолетом.

Далее, 3 ноября 2021 года, нападавшие были задержаны и посажены под стражу. 29 апреля Уголовное дело поступило в суд 29 апреля, дело рассматривал Сергей Пашенько. Из трех нападавших на скамье подсудимых остались двое. Хамзат Мамуев получил 6 месяцев колонии, Илкин Шахкеримов - год условно.

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