В Саратове задержаны участники массовой драки с применением оружия и угрозой убийством

Задержаны участники драки
Сегодня, 3 ноября, саратовские правоохранители сообщили о задержании участников массовой драки, случившейся в ночь с 24 на 25 октября на улице Чапаева.
Конфликт начался между водителем и пешеходами. Автомобиль проехал на красный свет и чуть не зацепил девушку, которая переходила дорогу в компании друзей. За нее вступился молодой человек. В ответ на замечание водитель вместе со друзьями вернулись и, угрожая пешеходам пистолетом, побили одного из них. При этом молодому человеку угрожали убийством.
Сотрудники уголовного розыска регионального управления МВД совместно с коллегами из ФСБ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержали троих участников драки.
Возбуждены уголовные дела об угрозе убийством и хулиганстве. Расследование продолжается.
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