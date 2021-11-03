В Саратове задержаны участники массовой драки с применением оружия и угрозой убийством

Задержаны участники драки

Сегодня, 3 ноября, саратовские правоохранители сообщили о задержании участников массовой драки, случившейся в ночь с 24 на 25 октября на улице Чапаева.

Конфликт начался между водителем и пешеходами. Автомобиль проехал на красный свет и чуть не зацепил девушку, которая переходила дорогу в компании друзей. За нее вступился молодой человек. В ответ на замечание водитель вместе со друзьями вернулись и, угрожая пешеходам пистолетом, побили одного из них. При этом молодому человеку угрожали убийством.

Сотрудники уголовного розыска регионального управления МВД совместно с коллегами из ФСБ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержали троих участников драки.

Возбуждены уголовные дела об угрозе убийством и хулиганстве. Расследование продолжается.

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