Саратовский суд оставил под стражей участников драки на Чапаева

Задержание участников массовой драки

Сегодня, 19 ноября, Саратовский областной суд оставил под стражей участников скандальной драки на Чапаева. Группа молодых людей избила парня, заступившегося за беременную девушку.

Суд принял решение оставить задержанных за драку в центре Саратова под стражей до конца 2021 года. Напомним, ЧП произошло 24 октября около 23:00 на улице Чапаева. Автомобиль зачинщиков драки проехал на красный и зацепил беременную девушку. Шедший рядом молодой человек сделал водителю замечание Шофер вернулся и с двумя друзьями избил парня. Потерпевшему нанесены серьезные травмы, у него сломана челюсть. В момент нападения ему угрожали оружием.

Позже участников массовой драки задержали сотрудники уголовного розыска саратовского УМВД совместно с коллегами из ФСБ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.

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