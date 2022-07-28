Саратовская область за пять месяцев потеряла 13,7 тысячи человек

В Саратовской области убыль населения составила 13,7 тысячи человек в 2022 году. Таковы данные Росстата.

В Саратовской области в январе-июне 2022 года за полгода родились 6608 человек (за год до этого 7257). А умерли за ото же период 15914 человек (в 2021 году – 17636).

Таким образом, в первом полугодии естественная убыль населения составила 9306 человек.

Напомним, за тот же период в Саратовскую область прибыли 17215 человек, а уехали – 21663. Таким образом, миграционная убыль населения составила 4448 человек (2723 – в 2021 году).

Общие потери населения в регионе составили 13754 человека. Эти негативные тенденции сохраняются в регионе не первый год. Естественная убыль населения в Саратовской области за 5 лет выросла почти на 20 тысяч человек.

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