За 5 месяцев в Саратовской области стало меньше на 4,5 тысячи человек

Миграционная убыль

Миграционная убыль населения в Саратовской области составила 4 448 человек за первые пять месяцев 2022 года. Таковы последние данные Саратовстата.

Всего за отчетный период из региона уехали 21 663 человека, из них 7 722 переехали в другие регионы, а 5 830 покинули страну.

Приехали в регион за это время 17 215 человек. В основном это были люди из Поволжья, доля иностранцев, приехавших из стран СНГ, не превышает 20 процентов.

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