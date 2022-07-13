Данные Саратовстат

В Саратовской области продолжается падение рождаемости и рост смертности. Данные о естественном движении населения региона за пять лет приводит Саратовстат.

Согласно статистике, в 2017 году умерло 33 687 жителей области, в 2018 и 2019 годах цифра увеличивалась и уменьшилась менее чем на тысячу человек, а с 2020 года наблюдается резкий скачок смертности — 40506 человек, и этот показатель стал еще больше в 2021 году - 48236 умерших жителей области. Такой скачок объясняется пандемией коронавируса, ведь от COVID-19 и его последствий чаще всего умирают пожилые и ослабленные люди.

Рождаемость же к сожалению, падает. Если в 2017 году в области родились 23 537 младенцев, то с каждым годом цифра уменьшалась и достигла показателя в 18 257 новорожденных в 2021 году.

Существенно выросла естественная убыль населения. В 2017 году цифра составляла 10 150 человек, в 2021 Саратовстат заявлет о 29 979 людях.

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