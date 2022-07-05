Дмитрий Плеханов посетил место ДТП с грузовиком в Энгельсе

Дмитрий Плеханов

Глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов 5 июля находится на месте ДТП с грузовиком.

— Прямо сейчас нахожусь на месте аварии в Приволжском, где грузовик слетел с моста на ж/д пути. Пострадавшему водителю оказана медицинская помощь, на месте работают специальные службы. Сейчас делаем всё, чтобы устранить последствия аварии и восстановить пассажирское сообщение, - поделился Плеханов.

Напомним, сегодня, 5 июля, грузовой автомобиль КАМАЗ слетел с моста прямо на пути.

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