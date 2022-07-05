В Энгельсе Камаз опрокинулся с моста на рельсы

Фото: ГИБДД - Саратов

Сегодня, 5 июля, в Энгельсе Камаз опрокинулся с моста. Он упал на железнодорожные пути, есть задержка движения поездов, сообщает МЧС Саратовской области.

ЧП произошло в 15:12 в поселке Приволжский. На Мясокомбинатском мосту по улице Гагарина водитель Камаза не справился с управлением и слетел с дороги. Это привело к перекрытию движения поездов.

Фото: ГИБДД - Саратов

По предварительным данным, пострадавший при падении водитель остался жив, от госпитализации отказался, других пострадавших в ДТП нет, уточнили в региональном ГИБДД.

фото: Областная служба спасения

Место катастрофы посетили Дмитрий Плеханов и Роман Бусаргин. По данным на 18:00 грузовик убрали с железнодорожных путей, движение поездов осуществляется по одному пути. Восстановительные работы продолжаются.

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