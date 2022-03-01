Бизнесу в Саратовской области обещали поддержку на фоне западных санкций

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Горячая линия для предпринимателей, общий чат с представителями органов власти и поручение минэконому а также минпрому подготовить предложения по региональным мерам поддержки бизнеса. Таков итог встречи председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина с руководителями и представителями крупнейших предприятий-экспортеров на территории региона.

Бусаргин обсудил с ними текущее положение дел и возможные меры поддержки для бизнеса, который попал под западные санкции. Представители экспортеров рассказали, что в целом работа идет в штатном режиме, но уже есть проблемы: поставка комплектующих для импортного оборудования, а также более сложная логистика из-за запретов на полеты. При этом Бусаргин отметил, что многие местные предприятия экспортируют большую часть своей продукции не в Европу, а в страны Юго-Восточной Азии и другие государства.

- Главная задача сейчас - сохранить бизнес и рабочие места, - заявил Бусаргин в своем телеграм-канале.

Ранее министр сельского-хозяйства Роман Ковальский рассказал, куда в основном шел экспорт сельхозпродукции из Саратовской области.

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