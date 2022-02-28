Роман Ковальский: Только в Турцию и Латвию Саратовская область продала продукции сельского хозяйства на 272 млн долларов

По итогам 2021 года аграрии Саратовской области снова, как и в 2020 году, вышли в лидеры Приволжского федерального округа по продажам продукции за границу. Всего экспорт продукции АПК за рубеж из Саратова достиг в 2021 году 739,4 млн долларов США, и это выше 2020 года почти в два раза.

Саратовская область сформировала в 2021 году 28% всего импорта сельхоз продукции ПФО.

Как будет работать сельское хозяйство Саратовской области в условиях санкций, куда товары теперь не пойдут?

- Агропромышленная продукция региона поставлялась в 52 страны Европы, Африки, Азии и Северной Америки. Наибольший объем продукции АПК области был направлен в Турцию и Латвию – на 204,1 и 68,1 млн долларов США соответственно, - рассказал заместитель председателя правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

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