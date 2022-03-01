Мэрия Саратова изымает у владельцев десятки домов и участков у моста через Волгу

Мэрия изымает участки и дома, чтобы сделать подъезд к мосту через Волгу

Мэрия Саратова объявила об изъятии для строительства дороги 21 участка земли и нескольких десятков объектов недвижимости в историческом центре Саратова – у Предмостовой (Славянской) площади.

Это делается для реконструкции автомобильной дороги, которая проходит по улицам: Большой Горной, Чернышевского, Рогожина, Большой Затонской, 1-му Мало-Северному проезду, Хвесина, Лермонтова, Славянской площади, Малой Горной, Малой Затонской, Соколовой и Весенней в Волжском районе Саратова.

Постановление с перечнем изымаемых участков и домов подписал мэр Саратова Михаил Исаев.

Контроль за исполнением постановления, а также изъятие недвижимости возложено на заместителя главы администрации по градостроительству и архитектуре.

При этом, как стало известно сегодня, 1 марта, занимавшая этот пост Наталья Согомонова увольняется, а ее должность ликвидирована.

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