Децентрализация власти в администрации Саратова: Структуру мэрии перекроили под новые задачи

На заседании гордумы Саратова приняли решение о передаче новых полномочий администрациям районов города

На заседании Саратовской городской думы 1 марта утвердили новую схему администрации города. Комитеты по архитектуре и по управлению имуществом теперь переходят под управление первому заместителю главы Дмитрию Алексееву и заместителю мэра по экономике Алексею Никитину – соответственно. В связи с этим из мэрии по сокращению уходит замглавы по градостроительству и архитектуре Наталья Согомонова – ее должность ликвидировали.

Районные администрации получили большое количество новых полномочий, которые ранее были закреплены за мэрией города. Все эти изменения начнут действовать с 1 апреля.

Согласно новым положениям об администрациях районов города, которые приняли на думе, теперь главы районов будут отвечать за мусорные площадки и вывоз мусора, за снос аварийных домов и незаконных построек, выявление бесхозных объектов, ремонт и содержание районных дорог, установку и снос рекламы, приватизацию жилья, создание и содержание спортплощадок, организацию работы рынков, признание граждан малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также разрешения на полеты беспилотников и многое другое.

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