В Саратове убрали рекламный билборд у Троицкого собора

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Администрации Саратова удалось добиться в Арбитражном суде решения о сносе рекламного биборда у Троицкого собора и сквера Петра I.

Для этого мэрии пришлось добиться признания незаконным собственного решения об установке конструкции.

Билборд на перекрестке Московской и Лермонтова был исключен из схемы размещения рекламных объектов на основании утвержденных границ охранной зоны памятника «Ансамбль, Музейной площади XVII-XIX вв».

После вступления решения суда в законную силу собственник конструкции ее демонтировал Об этом сообщил в своем инстаграме глава города Михаил Исаев.

Такую рекламу многие сочли неуместной

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