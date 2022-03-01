В Саратове убрали рекламный билборд у Троицкого собора

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Администрации Саратова удалось добиться в Арбитражном суде решения о сносе рекламного биборда у Троицкого собора и сквера Петра I.
Для этого мэрии пришлось добиться признания незаконным собственного решения об установке конструкции.
Билборд на перекрестке Московской и Лермонтова был исключен из схемы размещения рекламных объектов на основании утвержденных границ охранной зоны памятника «Ансамбль, Музейной площади XVII-XIX вв».
После вступления решения суда в законную силу собственник конструкции ее демонтировал Об этом сообщил в своем инстаграме глава города Михаил Исаев.
Такую рекламу многие сочли неуместной
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