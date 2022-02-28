Олег Костин: Население пьет, потому что находится в состоянии психоэмоционального, социального, экономического стресса

Олег Костин

За последние два года ожидаемая продолжительность жизни в Саратовской области снизилась на 4,2 года. Об этом в ходе доклада 28 февраля в областной думе заявил зампред регионального правительства Олег Костин.

- Ожидаемая продолжительность жизни в регионе за пять лет увеличилась на два года. Исторический максимум был в 2019 году – 73,1 года. За последние два года ожидаемая продолжительность жизни снизилась до 68,9 лет. Это связано с такими факторами как безработица, уровень жизни, эпидемиологическая ситуация, - сообщил Костин.

Он заявил, что медики призваны спасать жизни, чем и занимаются, но часто ситуации, в которых дети находятся на грани жизни и смерти по вине родителей – свидетельство деградации общественного сознания. Таким образом Костин напомнил о случаях убийства и травмирования детей в регионе.

Кроме этого Олег Костин заметил, что постоянный стресс, который испытывает население, приводит к росту пьянства и в дальнейшем – к росту смертности.

- Одним из ведущих факторов, который влияет на рост смертности от внешних причин, особенно среди трудоспособного населения, является чрезмерное употребление алкоголя. Во многом это обусловлено тем, что большая часть населения живет в состоянии психоэмоционального, социального, экономического стресса. В том числе из-за отсутствия работы и нормальных жилищных условий, - заявил Костин.

Ранее председатель правительства Роман Бусаргин заявил, что безработицы в Саратовской области "по факту нет".

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