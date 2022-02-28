Роман Бусаргин: В Саратовской области безработицы по факту нет

Роман Бусаргин

Саратовская область заняла 25 место среди регионов по уровню безработицы. Уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2021 года в Саратовской области составил 3,7%. Этот показатель на 2,6% меньше, чем в аналогичный период 2020 года. Рейтинг на основе данных Росстата составило РИА Новости.

- При этом уровень регистрируемой безработицы в регионе на текущий момент гораздо ниже - 0,8%. Количество вакансий в несколько раз превышает число граждан, состоящих на учете в службе занятости как безработных. Это говорит о том, что безработицы по факту нет, - заявил в своем телеграм-канале председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Перед министерством образования и министерством труда и социальной защиты сейчас стоит задача переформатировать систему подготовки специалистов по рабочим профессиям, так как именно по этим сферам мы наблюдаем нехватку кадров.