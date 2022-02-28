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Политика28 февраля 2022 7:56

Елена Злобнова приветствовала лишение Николая Бондаренко депутатского мандата

Городской парламентарий упрекнула Бондаренко в использование своего депутатского статуса для обогащения
Источник:kp.ru
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Депутат Саратовской городской Думы Елена Злобнова (фракция «Единая Россия») считает, что Николай Бондаренко вел плохую работу с избирателями, а вместо этого зарабатывал деньги нарушая при этом закон, за это и был лишен депутатского статуса.

- Закон един для всех. Тот, кто занимается правотворчеством, в первую очередь сам должен строго соблюдать законодательство. Зарабатывание денег на своем статусе депутата – это несомненное нарушение закона, и сегодняшнее лишение полномочий – его закономерное следствие. Статус народного избранника существует для того, чтобы носящий его человек направлял свои силы и энергию на работу на своем округе, на действенную помощь людям, а вовсе не для того, чтобы сделать этот статус инструментом для дополнительного заработка», - отметила Елена Злобнова.

Напомним, что сегодня на заседании Саратовской областной Думы депутаты абсолютным большинством голосов проголосовали за лишения Николая Бондаренко статуса депутата за нарушения антикоррупционного законодательства.