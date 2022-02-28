Николая Бондаренко лишили мандата депутата Саратовской областной думы

Николай Бондаренко перестал быть депутатом областной думы из-за нарушений коррупционного законодательства

В Саратовской областной думе 28 февраля рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной Думы шестого созыва Николая Бондаренко.

Это решение депутатам предложили принять на основании поступившего в комитет решения комиссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Саратовской областной Думы. Комиссия работала на основании письма прокуратуры.

Докладчик – председатель комиссии по проверке доходов Алексей Антонов ответил на вопрос, сколько донатов получил Бондаренко и за какой период.

- Мы называем это благодарностями. Факт – вы не имеет е права получать любые вознаграждения за свою депутатскую должность. Мы зафиксировали сам факт получения денег, а сколько – мы не следственный орган, - заявил Антонов.

Представители КПРФ потребовали озвучить сумму, а том «может там три копейки и те – законны», - на какую сумму коррупция.

- За 2020 год 3,5 млн рублей, за 2018-19 год – 8 млн пока подсчитано. А сам Бондаренко указал в справке о доходах 400 тысяч. Это нарушение, - заявил Антонов.

Он уточнил, что соответствующие изменения федеральный закон (273 ФЗ) о том, что депутаты не могут использовать в коммерческой деятельности свое положение были приняты в апреле 2020 года. В мае внесены изменения в областной закон.

- Вы до сих пор не понимаете, что мы говорим не о сумме, а о нарушении федерального и областного законодательства. В 2020 году Бондаренко уже говорил, что этот закон против него. Он прекрасно знал, что нарушает закон и в 2021 году – его предупреждали. Он просто знал и продолжал нарушать, жулик просто, я считаю, - заявил Антонов.

Он также напомнил, что Конституционный суд закрепил норму о лишении мандата депутата в случае нарушения коррупционного законодательства.

Депутат Гладков уточнил, только ли за неотраженные доходы с Ютуб-каналов лишают мандата Бондаренко.

Антонов повторил данные, озвученные на заседании комиссии – о том, что супруга Бондаренко переводила деньги в виде безвозмездных ссуд организации, единственным учредителем которой был Бондаренко. Они не были отражены в справке о доходах.

Александр Анидалов вручил президиуму облдумы памперс и туалетную бумагу

Коммунист Александлр Анидалов в ходе своего выступления вручил Антонову памперсы и туалетную бумагу, заявив, что смотреть думу можно было только из –за заявлений Бондаренко.

Депутат Литневская заявила, что Бондаренко только перфомансами и занимался, имея возможность принимать законы.

Бондаренко призвал, что пришел в думу, для того чтобы свою позицию озвучивать громко.

Антонов напомнил, что Бондаренко обманывает, когда говорит, что пришел в думу "не деньги зарабатывать".

- Доходы Бондаренко: 57 тыс. в 2018 году, 275 тыс. – в 2019 году, в 2020 году - 2 млн 679, в 2021 году - 5 млн 942 тыс. рублей. Просто жулик, идите занимайтесь коммерцией, - заявил Антонов, который также является главой областной Торгово-промышленной палаты.

В результате 30 голосами «за» при трех «против» лишили Николая Бондаренко мандата депутата областной думы. В знак протеста фракция КПРФ покинула заседание.

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