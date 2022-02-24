В Саратове отмечают 130-летие со дня рождения Константина Федина

Музей Федина

В Государственном музее Константина Федина в Саратове 24 и 25 февраля проходят научные чтения, посвященые 130-летию со дня рождения писателя.

Чтения проходят в очно-дистанционном формате, тем не менее, участники очной части в начале мероприятия возложили цветы к памятнику писателю.

В круглом столе «Писатель и время: актуальные подходы к изучению творческого наследия К.А.Федина» сегодня принимают участие ученые СГУ им. Н.Г. Чернышевского, представители музейного и библиотечного сообщества, архивисты г. Саратова, а также ученые ИМЛИ им. А.М. Горького РАН; внуки Константина Александровича Федина – В.А. Фомина и К.А. Роговин (Москва).

Напомним, в год 130-летия со дня рождения Константина Федина саратовский музей может снова стать обладатель всей своей территории – Арбитражным судом возращен в его собственность участок земли, на котором несколько лет назад, под предлогом строительства картинной галереи, построили ресторан. Само здание, т.н. «дома Курихина» предписано снести, как незаконную постройку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

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