Брифинг 24.02.22.

Саратовская область планирует вернуть больницы в допандемийный режим работы. Об этом сегодня, 24 февраля, на очередном брифинге заявил глава регионального минздрава Олег Костин.

- Позавчера четко прозвучала позиция премьер-министра Мишустина, что необходимо возвращать работу минздрава на допандемийный уровень, переводить поликлиники и стационары на плановый прием. Тем более новая инфекционная больница позволит облегчить работу стационаров, - заявил глава ведомства.

В Саратовской области привиты 1 миллион 337 тысяч 132 человека. Вакцинировано 68,6 процентов населения. Также прививку уже сделали 1247 подростков. В регионе развернут 121 вакцинальный пункт, а также 33 мобильных прививочных пункта в торговых центрах.

- За последние сутки проведено 10089 ПЦР-теста, обследованы 9466 человек. Закуплено дополнительно тестов на 10 миллионов, - сообщил Олег Костин.

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