Саратовская область получит дополнительные средства на ПЦР-тесты. Соответствующее распоряжение подписал Роман Бусаргин, о чем сегодня, 19 февраля, сообщил в своем Телеграм-канале.

- Из резервного фонда Правительства Саратовской области дополнительно направлено 10 миллионов рублей на закупку экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции, - сказано в документе.

Напомним, ранее медики региона неоднократно заявляли о том, что в Саратовской области практически закончились ПЦР-тесты.

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