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Общество29 октября 2021 12:36

В Саратове появится инфекционная больница на 1200 человек

Наталия Калинина
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Вячеслав Володин отметил важность новой больницы

Вячеслав Володин отметил важность новой больницы

Сегодня, 29 октября, Вячеслав Володин оценил ход строительства новой инфекционной больницы в Саратове. Сейчас сданы два корпуса, процесс движется к завершению. В конце ноября строители планируют сдать объект.

Каждая палата – это почти реанимация, со всеми удобствами, кислородом, техникой, шлюзами и отдельным выходом. Больница рассчитана на 400 коек, при необходимости, можно увеличить количество пациентов до 1200 человек.

- Это может стать спасением, если заболеваемость не будет снижаться, – отметил Вячеслав Володин.

Эта больница должна стать самым современным медицинским учреждением области. Она будет второй после областной по площади: 56 тысяч квадратных метров. Здесь будет работать тысяча врачей.

Вячеслав Володин отметил, что ввод в эксплуатацию инфекционного центра поможет разгрузить другие медицинские учреждения.

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