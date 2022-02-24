Информацию об аварии в Саратове энергетики некоторое время скрывали

Энергетики вовремя не проинформировали об аварии городскую диспетчерскую службу

ПАО «Россети Волга» и ЗАО «СПГЭС» не передали своевременно в диспетчерскую службу города информацию об аварии, что привело к затягиванию времени ликвидации массового отключения. Об этом на совещании в администрации Ленинского района 24 февраля сообщил зампред правительства Александр Соловьев. Его поддержал начальник регионального управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин, который потребовал провести расследование, а также служебную проверку по этой ситуации.

В настоящее время без электричества частично остаются дома в микрорайоне 5-я Дачная, п. Поливановка, район ВСО.

Удалось возобновить работу котельных и насосных станций. Энергетики снова заверили, что сегодня, 24 февраля, до 15.00 часов электроснабжение будет полностью восстановлено.

Напомним, что вчера на подстанции ПАО «Россети Волга» произошла аварийная ситуация, были отключены трансформаторы. В результате без электроснабжения остались в общей сложности 32 тысячи человек, в зону отключения попали также насосные станции ООО «КВС», котельные ПАО «Т Плюс» и ООО «ТЭГК».

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