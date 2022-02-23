Тысячи жителей Саратова остались без света из-за аварии

В Саратове отключили свет

Сегодня, 23 февраля, тысячи жителей Ленинского района Саратова остались без света из-за аварии. Как сообщили горожане в КП-Саратов, в Поливановке отключили свет, без него остались и жители Елшанки. Когда отключился свет, встали все местные маршруты троллейбусов и трамваев.

В связи с аварийной ситуацией на высоковольтной линии электросетей градоначальник Михаил Исаев поручил руководителю районной администрации Ладе Мокроусовой совместно с председателем комитета по ЖКХ Максимом Сиденко организовать заседание оперштаба.

- Тысячи человек, проживающих в домах от 4-й до 10-й Дачной, а также в поселке Поливановка, остались сегодня без света. На подстанции перегорели несколько трансформаторов, на их замену потребуется некоторое время. Сейчас специалисты занимаются переключением объектов и абонентов на резервные линии, - пишут чиновники.

Из-за отключения света произошли и проблемы с водоснабжением.

- В связи с аварией на электрических сетях и отсутствием электроэнергии на водопроводных насосных станциях в Саратове ограничена подача холодной воды абонентам микрорайонов «4-я Дачная - 10-я Дачная», а также в поселке Поливановка. Без холодной воды остались жители улиц: Московское шоссе (дома №№1, 3, 5, 7, 7а, 9а); Керамическая; Моторная, а также в частные домовладения по адресам: 2-й и 3-й Петровские проезды, 2-я Елшанская; проезд Яблочкова, Керамическая, Моторная, - сообщает ООО «КВС».

Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение потребителей в штатном режиме после устранения последствий аварии на электросетях.

- Сегодня праздничный день, многие находятся дома. Нужно как можно скорее устранить аварию, чтобы саратовцы смогли вернуться к нормальной жизни. Городские власти сделают все возможное для скорейшего разрешения проблемы. Поручаю главе районной администрации взять ситуацию на личный контроль, - заявил Михаил Исаев.

Жители Ленинского района могут обратиться за консультациями по телефонам «Единой дежурно-диспетчерской службы»: 659-873, 659-659.

У некоторых абонентов электроснабжение восстановлено. Также идет запуск водопроводных насосных. Работы продолжаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.