Первая партия: «Единая Россия» из Саратова отправила гуманитарную помощь эвакуированным с Донбасса

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Из Саратова в Воронежскую область 21 февраля отправилась первая партия груза продуктов, гигиенических принадлежностей, и детских вещей для прибывших туда беженцев с Донбасса.

За двое суток жители области и местные депутаты «Единой России» укомплектовали целый грузовик машину. О сборе вещей объявил на минувшей неделе секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Николай Панков.

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- Спасибо всем, кто уже оказал помощь или собирается это сделать. Люди откликнулись быстро. … Сейчас продолжаем информировать граждан в СМИ, социальных сетях. И нужно быть готовыми к тому, что еще больше людей захотят помочь.

Поэтому привлечем к работе все ресурсы. «Первички», партийный актив, МГЕР, волонтеров. Чтобы поступившие товары и продукты были рассортированы и оперативно направлены туда, где больше всего в них нуждаются. Работа не будет прекращаться ни в выходные, ни в праздничные дни, – отметил Николай Панков.

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Напомним, пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех общественных приемных, информацию можно получить в областном волонтерском центре ЕР по телефону: 8-8452-27-12-07.