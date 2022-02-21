Николай Панков включен на Украине в список врагов страны за сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса

Николай Панков
На запрещенном в России украинском сайте «Миротворец» создали страницу депутата ГД РФ от Саратовской области Николая Панкова. Он был внесен в базу этого экстремистского ресурса за организацию гуманитарной помощи беженцам с Донбасса.
Кроме этого, в минувшие выходные была зарегистрирована бот-атака на страницы Панкова в соцсетях.
В комментариях с фейковых аккаунтов размещались ссылки на этот сайт, напомним, запрещённый в России.
Все это произошло именно после того, как Панков заявил о начале сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса и отправке ее в Ростовскую область, в места их временного размещения.
Сайт «Миротворец» занимается публикацией личных данных врагов Украины для их дальнейшего физического устранения.
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