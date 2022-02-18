В центре Саратова новый троллейбус «Адмирал» попал в ДТП

В центре Саратова еще один новый троллейбус "Адмирал" пострадал в ДТП.
Авария с участием троллейбуса маршрута № 3 произошла у перекрестка улиц Рахова и Рабочая.
Как сообщил корреспондент "КП-Саратов" с места ДТП, троллебус столкнулся с припаркованной легковой машиной.
В результате остановлено движение троллейбусов №№ 3 и 16, которые не могут объехать место ДТП.
Все поврежденные "Адмиралы" не выходят в рейс долгое время, покольку по условиям договора лизинга, процедура оформления и устранения повреждений достаточно продолжительная.
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