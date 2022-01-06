В Саратове разбили очередной троллейбус «Адмирал»

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В Саратове скатился с уклона троллейбус «Адмирал» и врезался в дорожный знак.
ЧП произошло на конечной третьего и шестнадцатого маршрута на улице Грибова.
Со слов очевидцев, водителя за рулем не было, троллейбус покатился сам.
Это очередной новый троллейбус «Адмирал», который разбили за короткое время в Саратове, в том числе, намеренно.
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