Гордума единогласно поддержала переименование Саратовского района в Гагаринский

Очередь за облдумой

Сегодня, 18 февраля, депутаты Саратовской городской Думы единогласно поддержали инициативу о присвоении Саратовскому району нового наименования, о чем сообщает городская администрация.

Депутаты гордумы выразили согласие на предложение о переименовании, а присвоено оно будет после одобрения облдумой и принятия решения федеральным правительством.

Напомним, жители Саратовского района не будут менять документы при переименовании его в Гагаринский. Все расходы на процедуру взял на себя региональный бюджет.

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