Жители Саратовского района не будут менять документы при переименовании его в Гагаринский, об этом сообщили на заседании рабочей группы в городской думе.

Почтовый индекс для адресов не изменится. Переименование будет организовано за счет регионального бюджета.

Напомним, Саратовский район присоединили к областному центру в конце прошлого года. Теперь он называется Саратовский административный район.

Затем большинство саратовцев поддержали переименование в Гагаринский район. Новое название должны утвердить на следующем заседании гордумы.

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