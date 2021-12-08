Саратовский район переименуют в Гагаринский только после одобрения Правительства РФ

Вскоре эти указатели могут исчезнуть, как и весь Саратовский район

Процедуру возможного переименования территорий Саратовского района в Гагаринский пояснили для читателей «КП-Саратов» в мэрии областного центра. Напомним, Саратовский район в 2021 году полностью влился в город Саратов.

В городской администрации сейчас создается департамент Саратовского района, куда перешли на работу все чиновники района, который с 1 января прекращает свое существование. Чиновники мэрии передали документы о создании департамента в правительство Саратовской области. В пояснительном письме указали, что прошедшие в интернете голосования (в аккаунтах мэра и администрации) показали желание опрошенных переименовать присоединенные к Саратову территории из Саратовского района в Гагаринский.

- Мы передали материалы на областной уровень, теперь должна решение принимать областная комиссия по административно-территориальному делению, затем выскажется областная дума. Но окончательное решение будет принято на уровне Правительства РФ, куда обратятся за переименованием региональные власти, если они такое решение поддержат. Городские власти этого сделать не могут, - пояснила пресс-секретарь главы городской администрации Татьяна Плющева.

Как выяснила редакция КП-Саратов», на областном уровне решение, вероятно, будет принято до конца года текущего, поскольку с 1 января 2021 года Саратовский район перестанет существовать. Департамент и территории продолжат работу с прежним названием, ожидая решения Правительства РФ.

Затем, после одобрения Правительством РФ и публикацией официального постановления за подписью премьер-министра, начнется самое сложное – переименование организаций и учреждений. Если с местными структурами особых тягот не предвидится, то переименование всех расположенных в бывшем Саратовском районе федеральных структур может затянуться, к примеру, с судами, где потребуется переназначение судей.

Что касается жителей, получивших прописку в Саратовском районе, то им паспорт специально для смены названия менять не нужно. В положенные по закону сроки обновления паспорта им внесут туда новые данные.

Впрочем, есть еще вариант, что на одном из этапов переименование не одобрят. Тогда Саратовский район останется только на документах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.