Александр Ванцов высказался насчет 300-тысячного штрафа для Бондаренко

Член саратовской ОПы Александр Ванцов посчитал справедливым 300-тысячный штраф для депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко.

Напомним, народный избранник получил штраф за незаконную организацию митинга. Решение вынес суд Волжского района.

- Закон един для всех. Если нарушил закон, то будь любезен получить наказание. Будь это заключение под стражу или штраф. И не важно, кто предстает перед судом депутат или любой другой гражданин. В данном конкретном случае Волжский суд вынес решение в отношении депутата Саратовский областной думы Николая Бондаренко (КПРФ) признав его виновным в организации незаконого массового мероприятия и наложил штраф в размера 300,000 рублей. Сумма солидная для любого простого гражданина, но очень сомневаюсь что она значимая для Бондаренко. Он давно зарабатывает миллионы на инностранном интернет сайте публикуя там свои ролики. Очевидно, что такое решение суда не устраивает ни Бондаренко ни его товарищей по партии типа Алимовой. Ведь теперь за свои действия придется отвечать в том числе рублем. А ведь они привыкли тратить деньги на посиделки в дорогих ресторанах и на охотах, а не отвечать за свои поступки. От справедливости не уйдешь, - сказал Ванцов.

- Закон един для всех. Если нарушил закон, то будь любезен получить наказание. Будь это заключение под стражу или штраф. И не важно, кто предстает перед судом депутат или любой другой гражданин. В данном конкретном случае Волжский суд вынес решение в отношении депутата Саратовский областной думы Николая Бондаренко (КПРФ) признав его виновным в организации незаконого массового мероприятия и наложил штраф в размера 300,000 рублей. Сумма солидная для любого простого гражданина, но очень сомневаюсь что она значимая для Бондаренко. Он давно зарабатывает миллионы на инностранном интернет сайте публикуя там свои ролики. Очевидно, что такое решение суда не устраивает ни Бондаренко ни его товарищей по партии типа Алимовой. Ведь теперь за свои действия придется отвечать в том числе рублем. А ведь они привыкли тратить деньги на посиделки в дорогих ресторанах и на охотах, а не отвечать за свои поступки. От справедливости не уйдешь, - сказал Ванцов.