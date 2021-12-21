Саратовский облсуд не отменил депутату Бондаренко штраф за «мелкое хулиганство». Парламентарий все-таки заплатит 1 тысячу рублей.

Депутат КПРФ Николай Бондаренко был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ по факту «нарушения общественного порядка, выразившего явное неуважение к обществу». Теперь он заплатит 1 тысячу рублей за инцидент на избирательном участке 17 сентября.

Напомним, ранее скандального парламентария штрафовали на 20 тысяч рублей за «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

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