В Саратове за день восемь человек покалечились от падений на обледеневших улицах

В Саратове восемь человек разбились, упав на льду

За минувшую среду, 16 февраля, в службу скорой медицинской помощи Саратова обратились восемь человек, которые получили различные травмы в результате падения на неочищенных от льда улицах.

Все пострадавшие - взрослые, они в состоянии средней степени тяжести, сейчас госпитализированы и получают медпомощь в клиниках города. Об этом КП-Саратов рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Еще один саратовец обратился в минувшие стуки в скорую помощь из-за обморожения.

За прошедший день в результате сходов снежно-ледяных глыб с крыш и козырьков балконов никто не пострадал.

Напомним, вчера, 16 февраля, обладатель титула сильнейший человек России Вячеслав Максюта сообщил, что сильно потянул спину, поскользнувшись на улице в Саратове.

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