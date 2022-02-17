Самый сильный человек России повредил спину на саратовском гололеде

Фото из инстаграма Вячеслава Максюты

Вячеслав Максюта, известный саратовский силач, в прошлом участник различных конкурсов силового экстрима, обладатель титула "Самый сильный человек России" травмировался на обледеневших улицах Саратова.

Вячеслав, как рассказал он сам, сильно повредил спину днем 16 февраля, поскользнувшись на улице.

- В спине как-будто прострелило, но сразу же боль прошла. Выдохнул, сел в машину и поехал по делам. ... припарковал машину, а выйти из неё не могу. Спазмировало всю правую часть поясницы, ни выпрямиться, ни наклониться не получается. Еле доковылял до банка, присесть в кресло было жутко больно. Подписал документы и домой. Облом и с тренировкой, и с самой работой, - написал Максюта в своем инстаграм.

Он отметил, что как спортсмен силового экстрима знает, что делать в подобных случаях и в теории и на практике, "но такой боли давно не испытывал, не могу наклониться". К медикам он пока не обращался.

- Если мой опыт поможет в ближайшее время встать на ноги без мед. средств, то вам поведаю в посте, если не поможет, то не буду советовать, - отшутился Вячеслав.

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