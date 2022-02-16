Отремонтированная набережная в Саратове продолжает рассыпаться

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В Саратове начала разваливаться после реконструкции набережная Космонавтов. Корреспондент «КП-Саратов» запечатлел состояние отремонтированных и полностью замененных лестниц на спусках между ярусами набережной. Облицовка армянским туфом на стенах еще держится, но камни на лестницах откровенно посыпались.

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Это говорит о качестве работ по всей набережной, потому что такая картина сегодня в нескольких местах, кроме ближайшего спуска к речному вокзалу.

Ранее горожане уже сообщали об отвалившихся плитках и других признаках халтурного ремонта. В администрации Волжского района сообщили, что подрядчик забрал их, чтобы отремонтировать проблемные участки, как только потеплеет. Но, как оказалось, набережная продолжает рушиться. Как отметил корреспондент «КП-Саратов», основа под плитками тоже крошится, на ступеньках повсеместно видны разводы цемента, которым их пытались отремонтировать.

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