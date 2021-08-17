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Общество17 августа 2021 13:49

«Песок и жесть вместо бетона и арматуры»: саратовцы заподозрили строителей набережной в обмане

Новые сваи смутили горожан
Наталия Калинина
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"Подозрительные" сваи на набережной

"Подозрительные" сваи на набережной

Саратовец заподозрил строителей, ведущих работы на набережной Космонавтов, в «отмыве денег» и поделился своими наблюдениями в социальной сети. Сегодня, 17 августа, пост автора под ником Alexander Krechet привлек внимание общественности.

Саратов онлайн

Саратов онлайн

Мужчина выразил мнение, что новые сваи на набережной Космонавтов сделаны из песка и тонкой жести, хотя должны быть сделаны из бетона и арматуры.

Снимки, сделанные на строительной площадке, возмутили горожан.

Горожане заинстеровались ходом строительства

Горожане заинстеровались ходом строительства

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